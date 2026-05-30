I tre sub-speleologi finlandesi, della fondazione assicuratrice per sub Dan Europe hanno portato a termine le operazioni di recupero dei cinque italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vaavu. Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist hanno visto morire affogati davanti ai loro occhi due dei loro più cari amici, mentre si trovavano in un'immersione 135 metri sotto il livello del mare in una grotta in Norvegia. Sfidando il divieto della polizia, sono tornati a recuperare i loro corpi infilandosi nuovamente nel budello subacqueo della Plurdalen Valley noncuranti della situazione di rischio in cui si sarebbero messi.