Sui social foto e video "jihadisti", 24enne perquisito dalla Digos

In un altro reel pubblicato in data 10 febbraio 2024, veniva raffigurato un uomo che canta il nasheed: "Il nostro Stato è vittorioso, nel cui testo si afferma esplicitamente Il nostro stato è vittorioso. Saluti a Baghdad e i suoi eroi sono leoni, Cavalieri del martirio. Il nostro Stato è vittorioso. L'anima è In Yusufiyah. Il sangue del miscredente viene versato". L'immagine di accompagnamento riprodotta nel reel corrispondeva a quella di Abu Osama Al Tunisi, noto in rete quale combattente dello Stato islamico morto il 25 luglio 2017 in Siria.