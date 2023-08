Stupro Palermo, respinta la quarta richiesta di scarcerazione

Il tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di scarcerazione di uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo di una ragazza di 19 anni.

Viene così respinta la quarta istanza di sospensione della misura cautelare: il Riesame aveva infatti detto no ad altri tre accusati, mentre si pronuncerà a settembre su altri due. L'unico minorenne, all'epoca dei fatti, coinvolto nel procedimento era stato scarcerato dal gip ma era poi tornato in cella dopo aver pubblicato via social post in cui si vantava della violenza contro la giovane.