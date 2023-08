Stupro di gruppo a Palermo, il medico che ha curato la 19enne: "Era scioccata e aveva ferite in tutto il corpo"

"La paziente al mio arrivo era scioccata, disorientata.

Riferiva dolore in una zona compatibile con una possibile violenza". Fa impressione il racconto del medico che ha visitato per primo la 19enne stuprata da sette ragazzi la notte del 7 luglio al Foro Italico di Palermo. "Non voleva riferire il nome del ragazzo col quale si doveva incontrare alla Vucciria. Mi ha anche riferito di avere detto al barman: 'Non sentirli, non continuare a darmi da bere', e poi ha raccontato della violenza", ha spiegato agli investigatori.