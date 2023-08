Stupro Palermo, Schifani: "La Regione si costituirà parte civile"

I sette ragazzi sono accusati di violenza sessuale di gruppo subita da una giovane ragazza lo scorso 7 luglio in centro città.

"Io sono un garantista, la mia posizione liberale è nota agli italiani, ma ritengo che in presenza di reati di allarme sociale per cui la prova è acquisita in maniera ormai inoccultabile, sotto il profilo documentale e sotto quello delle intercettazioni delle conversazioni dei ragazzi, occorrerebbe allungare o raddoppiare i termini della carcerazione preventiva. Lo dico assumendomi la piena responsabilità. Non basta la mano dura se poi magari con la scadenza dei termini della carcerazione preventiva questi ragazzi vengono messi fuori e magari possono ripetere comportamenti efferati, che sono esecrabili e offendono non solo la dignità di una persona, ma anche di una città, di una regione e di un Paese", ha aggiunto Schifani.