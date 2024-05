Caivano, stupri cuginette: chiesti 12 e 11 anni per i due maggiorenni

La Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni e 11 anni e 4 mesi di reclusione per i due maggiorenni imputati nel processo sulle violenze sessuali ai danni di due cuginette, all'epoca dei fatti di 12 e 10 anni, avvenuti a Caivano (Napoli).

Il processo si celebra con il rito abbreviato. La pena maggiore, 12 anni di reclusione, è stata richiesta per il 18enne Pasquale Mosca, mentre 11 anni e 4 mesi di reclusione sono stati chiesti per il 19enne Giuseppe Varriale. La prossima udienza è fissata per il 7 giugno.