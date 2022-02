Studio: per ragazze materie scientifiche ancora "poco adatte" a loro

Le materie scientifiche e tecnologiche continuano a essere percepite dalle ragazze come "poco adatte" a loro, sebbene appassionino e incuriosiscano il 54% delle adolescenti a scuola.

E' il risultato dell'ultima ricerca realizzata da Ipsos per Save the Children che, in occasione della "Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza" 2022, sottolinea come occorra incentivare la partecipazione delle ragazze al mondo scientifico per riconoscere il ruolo delle donne e delle ragazze nella scienza.