Studente morto durante alternanza scuola-lavoro, tensione a cortei di Milano e Napoli

Morto durante l'alternanza scuola-lavoro a Udine, manifestazioni in tutta Italia Ansa 1 di 28 Ansa 2 di 28 Ansa 3 di 28 Ansa 4 di 28 Ansa 5 di 28 Ansa 7 di 28 Ansa 8 di 28 Ansa 9 di 28 Ansa 10 di 28 Ansa 11 di 28 Ansa 12 di 28 Ansa 13 di 28 Ansa 14 di 28 Instagram 15 di 28 Ansa 16 di 28 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Ansa 26 di 28 Ansa 27 di 28 Ansa 28 di 28 Ansa 29 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cortei in diverse città italiane dopo la morte dello studente Lorenzo Parelli rimasto ucciso nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro a Lauzacco di Pavia, in provincia di Udine. Momenti di particolare tensione a Napoli, con incidenti scoppiati in piazza dei Martiri davanti alle sede dell'Unione degli Industriali, tra studenti e attivisti dei Centri sociali e le forze dell'ordine. Problemi anche a Milano dove la polizia è intervenuta con una carica di alleggerimento quando il corteo è arrivato vicino alla sede di Assolombarda e alcuni degli oltre 300 partecipanti hanno iniziato a gettare a terra le transenne che impedivano loro l'accesso.