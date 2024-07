Stromboli, Protezione civile: allerta rossa per il vulcano | Gigantesca nube di cenere

Dopo l'esplosione del 3 luglio, Stromboli torna a spaventare gli abitanti dell'isola. La Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello arancione al livello rosso, annunciando la fase operativa di preallarme. L'innalzamento dell'allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio. Il flusso piroclastico si è rapidamente sviluppato lungo la Sciara del Fuoco, a depressione che corre lungo il fianco settentrionale dell'isola, raggiungendo la linea di costa e propagandosi in mare per diverse centinaia di metri. Si è quindi sollevata una colonna di cenere lavica dell'altezza di oltre due chilometri.