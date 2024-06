L'eruzione del vulcano Kanlaon, che si trova sull'isola di Negros, nelle Filippine, ha fatto scattare l'allerta nella città di Canlaon, in cui abitano quasi 60mila persone. Non sono state segnalate vittime. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha fatto sapere che almeno 796 persone sono state trasferite in centri di evacuazione a Canlaon e in altre città e paesi intorno al vulcano e ha assicurato che gli aerei del governo sono pronti in caso di necessità. L'eruzione ha spinto le autorità ad alzare il livello di allerta a 2, in un sistema di allarme a 5 livelli.