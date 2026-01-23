"Striscia la notizia", i neomelodici che esaltano armi e malavita alle feste dei bambini

L'inviato ha indagato sul fenomeno ed è anche riuscito a infiltrarsi a uno di questi eventi in provincia di Cosenza dove ad esibirsi è Gaetano Cordaro. Il cantante ha cercato di giustificarsi dicendo che le sue canzoni parlano di riscatto sociale, rivalsa e affermazione. Tuttavia, l'arrivo dell'inviato scatena la reazione furiosa di alcuni genitori che accerchiano la troupe e offendono l'inviato.