"Striscia la notizia", i neomelodici che esaltano armi e malavita alle feste dei bambini
Luca Abete fa luce sul mondo dei cantanti napoletani che spesso strizza l'occhio alla criminalità
© Da video
Nel corso della prima puntata della nuova edizione di "Striscia la notizia", Luca Abete ha portato alla luce quanto avviene in Campania da diverso tempo nel mondo dei cantanti neomelodici. Tute griffate e canzoni che parlano di vita di strada, droga, armi e denigrano le forze dell’ordine. È un vero e proprio trend che vede come protagonisti alcuni cantanti di questo genere da anni ormai amatissimo.
Tra fascinazione criminale, violenza e frasi sboccate il fenomeno inquietante è quello che però vede questi artisti chiamati a esibirsi alle feste di bambini. Per questo, l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha sottolineato come i testi di queste canzoni non siano adeguati al loro nuovo pubblico.
L'inviato ha indagato sul fenomeno ed è anche riuscito a infiltrarsi a uno di questi eventi in provincia di Cosenza dove ad esibirsi è Gaetano Cordaro. Il cantante ha cercato di giustificarsi dicendo che le sue canzoni parlano di riscatto sociale, rivalsa e affermazione. Tuttavia, l'arrivo dell'inviato scatena la reazione furiosa di alcuni genitori che accerchiano la troupe e offendono l'inviato.