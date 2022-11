Streaming illegale, scoperti 900mila profili illeciti

Colpo allo streaming illegale.

La polizia, su disposizione della Procura distrettuale di Catania, ha effettuato una vasta operazione in tutta Italia contro la pirateria audiovisiva. Sono state eseguite numerose perquisizioni e sequestri nei confronti degli appartenenti a una associazione per delinquere di carattere transnazionale. L'operazione ha fatto luce sul 70% di streaming illegale nazionale, pari a oltre 900mila utenti con profitti mensili per milioni di euro.