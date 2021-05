Pirateria audiovisiva, maxi blitz: 45 indagati e sequestri

ansa

Quarantacinque indagati e il sequestro di materiale informatico, server e dispositivi illegali utilizzati per le connessioni e le attività di diffusione dello streaming. E' il bilancio dell'operazione "Black Out" condotta dalla polizia nelll'ambito di un'inchiesta contro la pirateria audiovisiva. Il blitz, finalizzato al contrasto del fenomeno delle IP TV illegali, è scattato in diverse città e ha richiesto l'impiego di 200 specialisti della Postale.