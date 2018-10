Provenzano, relativamente all'articolo 3 della Convenzione, si era lamentato delle cure mediche inadeguate in prigione e della continuazione dello speciale regime di detenzione, a dispetto delle sue condizioni di salute. "Quella che abbiamo combattuto è stata una lotta per l'affermazione di un principio e cioé che applicare il carcere duro a chi non è più socialmente pericoloso si riduce ad una persecuzione", commenta l'avvocato Rosalba Di Gregorio, legale del capomafia.



Di Maio: "Strasburgo non sa di cosa parla" - "Ma scherziamo? - scrive il vicepremier Luigi Di Maio - Non sanno di cosa parlano! I comportamenti inumani erano quelli di Provenzano. Il 41bis è stato ed è uno strumento fondamentale per debellare la mafia e non si tocca. Con la mafia nessuna pietà".



Salvini: "Decidono gli italiani" - Dure le parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla condanna: "La Corte Europea di Strasburgo ha condannato l'Italia perché tenne in galera col carcere duro il signor Provenzano, condannato a 20 ergastoli per decine di omicidi, fino alla sua morte. Ennesima dimostrazione dell'inutilità di questo ennesimo baraccone europeo. Per l'Italia decidono gli Italiani, non altri".