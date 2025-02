Aumentano i residenti stranieri in Italia: sono 5,7 milioni | Calano gli irregolari

Nel 2023 erano 2 milioni 317mila gli occupati mentre a inizio degli anni '90, 160mila. Ma se la percentuale di occupati fra gli italiani dal 2005 al 2023 è cresciuta dal 57,2% al 61,2%, per gli stranieri è diminuita di 4,2 punti percentuali (dal 65,8% al 61,6%), con un crollo di 6,4 punti per gli uomini e 4,3 per le donne. Ora il 15,5% risulta disoccupato. Se i numeri sono cambiati, in generale non lo sono i lavori (anche se la situazione sta cambiando con le seconde generazioni che riescono ad accedere a occupazioni migliori) che restano concentrati in professioni non qualificate. Anzi, solo poco più del 20% dei nati all'estero con una laurea (acquisita all'estero) svolge un lavoro ad alta qualificazione rispetto al 70% dei nati in Italia e il tasso di occupazione fra i laureati è del 69,6%, di 15,7 punti percentuali rispetto a quello dei laureati italiani.