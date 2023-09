Strangolata a gennaio, un 47enne arrestato per omicidio volontario

E' stato arrestato per omicidio volontario della donna con cui conviveva.

L'uomo, un 47enne, è accusato di aver ucciso la compagna, trovata strangolata il 22 gennaio in una casa di Spoltore (Pescara). L'arresto, dopo otto mesi di indagini, è stato emesso dal gip del Tribunale del capoluogo abruzzese. La vittima aveva 40 anni e il delitto è venuto alla luce grazie agli inquirenti a seguito di un decesso che, in un primo momento, poteva sembrare legato a cause naturali.