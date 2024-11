Strage Rigopiano, sentenza Cassazione rinviata al 3 dicembre

Slitta al 3 dicembre la sentenza della Cassazione nel procedimento per la strage di Rigopiano, dove il 18 gennaio del 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga che travolse un hotel. Mercoledì il procuratore generale, Giuseppe Riccardi, nella sua requisitoria aveva sollecitato l'annullamento delle assoluzioni dei dirigenti della Regione Abruzzo e nuovo processo d'Appello per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, condannato a 1 anno e 8 mesi per rifiuto di atti d'ufficio e falso, e valutare anche, per Provolo, le accuse di concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio dove era stato assolto in Appello.