Strage Rigopiano, pg Cassazione chiede un nuovo processo per ex prefetto

Per la strage di Rigopiano il sostituto procuratore generale di Cassazione ha chiesto un processo d'appello bis contro l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Nell'ambito della tragedia del 18 gennaio 2017, in cui 29 persone morirono nell'hotel travolto da una valanga, l'ex prefetto venne condannato a un anno e otto mesi per rifiuto di atti d'ufficio e falso. Il pg intende ora valutare anche le accuse di concorso in omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio, per le quali Provolo venne invece assolto in appello.