Strage Paderno Dugnano, in migliaia ai funerali delle vittime

Palloncini azzurri e fiori bianchi all'ingresso della chiesa per l'ultimo saluto ai tre familiari della strage. La folla di partecipanti in un primo momento è stata tenuta fuori per lasciare entrare i parenti e permettere loro di raccogliersi intorno alle bare. Un impianto di amplificazione audio ha permesso di seguire la messa anche a chi non ha trovato posto in chiesa. A Paderno Dugnano, per il giorno del funerale, sono state sospese tutte le manifestazioni. Negli edifici pubblici le bandiere sono a mezz'asta.