Strage Nuova Zelanda, Viminale: "Monitoraggio contro emulazioni"

Dopo gli attentati in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, il Viminile ha riunito in via straordinaria il Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Fonti del ministero dell'Interno hanno fatto sapere che "sono state impartite direttive per una rinnovata attività di monitoraggio per evitare rischio emulazione e l'eventualità di ritorsioni ad opera di ambienti radicali".