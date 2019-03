Nuova Zelanda, il killer spedì il suo manifesto alla premier | E in aula in tribunale fa il gesto dei suprematisti

Poco prima di agire, il killer dei due attacchi alle moschee in Nuova Zelanda a Christchurch, aveva inviato alla premier Jacinda Ardern il suo delirante "manifesto". In tribunale Brenton Harrison Tarrant, l'australiano 28enne autore dell'attentato, in abiti bianchi da detenuto, ammanettato e a piedi nudi, ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia, e ha fatto con la mano il gesto dei suprematisti.