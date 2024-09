Strage di Nuoro, il 14enne superstite: "Mi sono salvato perché ho finto di essere morto"

"Sono tutti morti. Mi sono salvato perché ho finto di esserlo anche io". È quanto avrebbe detto, come riporta il Corriere della Sera, il 14enne sopravvissuto alla strage della sua famiglia a Nuoro dopo aver aperto la porta ai carabinieri giunti nell'appartamento in seguito all'allarme lanciato dai vicini. Il giovane, il quale ha anche raccontato che " a casa urlavano tutti", è stato operato al San Francesco di Nuoro dai chirurghi dell'Otorinolaringoiatria che gli hanno rimosso alcune schegge dalla mandibola. Quando le sue condizioni di salute lo consentiranno, sarà sentito dagli inquirenti in modalità protetta e col supporto di un tutore e di uno psicologo.