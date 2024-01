Strage di Erba, Rosa e Olindo sulla revisione del processo: è brutto far uscire verità?

Rosa Bazzi e Olindo Romano, i due coniugi che stanno scontando la condanna all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006, in cui furono uccise 4 persone, tra cui il piccolo Youssef Marzouk di appena 2 anni, hanno scritto una lettera al Tg1 Rai per commentare la notizia del via libera alla revisione del processo.

"Sono 17 anni che non abbiamo diritto di parola - scrive Olindo Romano nella missiva, firmata con i nomi di entrambi - per la maggior parte dei giornalisti siamo dei mostri e basta. È troppo brutto far uscire la verità? Che può trattarsi di criminali che hanno fatto tutto questo per la droga?", si chiede la coppia per la quale "per convincere l'opinione pubblica, sono state diffuse bugie di ogni tipo".