Strage di Erba, i giudici: "Per la revisione del processo manca una nuova prova | Faida per la droga? Nessun riscontro"

Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage di Erba, avvenuta nel dicembre del 2006, era stato sentito più volte nel corso delle indagini e "aveva riconosciuto il suo aggressore in Olindo Romano", un riconoscimento che "aveva ripetuto in dibattimento senza titubanze, offrendo una ricostruzione degli accadimenti lucida e coerente". Per i giudici della Seconda sezione penale della Corte d'Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, Frigerio "aveva spiegato di non aver rivelato subito il nome del suo aggressore, perché non riusciva ad esprimersi e voleva capire perché il vicino gli avesse fatto una cosa del genere". Per la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, "le risposte" date da Frigerio in ospedale, il 20 dicembre 2006, "erano state fortemente condizionate da domande suggestive che avevano creato nella sua memoria un falso ricordo". Fin dal primo colloquio, era stato verificato, "Frigerio aveva affermato: 'Per me è stato Olindo'".