Strage di Samarate, l'unico sopravvissuto: "Come posso perdonarti, papà?"

Nicolò Maja, l'unico sopravvissuto della tragedia famigliare consumata dal padre Alessandro a Samarate (Varese) nel maggio 2022, è stato protagonista dell'evento "Women for Women against Violence - Camomilla Award" organizzato e prodotto dall'Associazione Consorzio Umanitas e che si è svolto a Napoli. Durante un monologo, il 25enne, il cui padre uccise a martellate la moglie Stefania Pivetta e la figlia minore Giulia, 16 anni, ferendo in modo gravissimo anche lui, ha detto: "Come posso perdonarti, papà?". "Sai che fatico a comprendere il motivo per cui ti chiamo ancora così, dopo quello che hai fatto la notte del 4 maggio 2022? Non riesco ad accettare che sia stato proprio tu a rovinarmi la vita in questo modo", ha detto ancora il giovane.