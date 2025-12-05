Strage del bus di Mestre, chiusa l'inchiesta: sette indagati

"Negligenza, imprudenza e imperizia" per non aver "programmato, promosso, attivato costanti controlli sullo stato del nuovo cavalcavia di Marghera". È quanto osservano i pm di Venezia Cameli e Gava nell'avviso di conclusione delle indagini. I pm sottolineano che gli indagati, "in relazione ai rispettivi ruoli ricoperti", non avrebbero "monitorato adeguatamente il cavalcavia e disposto appropriati interventi, almeno di manutenzione". Data la "presenza di un varco nella barriera stradale" e "lo stato complessivo di deterioramento della stessa", avrebbero quindi contribuito "a mantenere una situazione di pericolo strutturale".