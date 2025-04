Si è costituito l'ex a.d. di Aspi, Giovanni Castellucci, condannato in via definitiva a sei anni per la strage del bus precipitato dal viadotto dell'Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino (Avellino) il 28 luglio del 2013. Nell'incidente morirono 40 persone. È stato quindi notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli.