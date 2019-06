Strada dei Parchi: "Possibile aumento dei pedaggi dal 1° luglio"

Strada dei Parchi, gestore delle autostrade A24/A25 tra Abruzzo e Lazio, ha fatto sapere che dal 1° luglio potrebbe aumentare il pedaggio. "Nove mesi fa decidemmo di non aumentare le tariffe, così come previsto per legge - ha spiegato la società -. Ma il Mit non è riuscito ad offrire un'interlocuzione stabile sul tema". Quindi, ha aggiunto Strada dei Parchi, "se la situazione dovesse rimanere così dal 1° luglio gli aumenti potrebbero scattare".