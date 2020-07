 Stop dell'Antitrust ai servizi di telefonia attivati senza consenso

Nuovi poteri all'Antitrust per bloccare i servizi di telefonia attivati senza consenso degli utenti. Lo prevede un emendamento a firma Brunetta, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera che prevede l'Authority possa "ordinare, anche in via cautelare la rimozione di attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta".