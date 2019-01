Stop cellulari a scuola, Bussetti contro: fondamentali per didattica

Sulla proposta di legge di Lega e Forza Italia, che prevede il bando totale di cellulari e smartphone a scuola, interviene il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Il quale si dice contrario, spiegando che "l'utilizzo dei device per quanto riguarda la didattica è uno strumento fondamentale e quindi sono a favore del loro uso", ma specifica che dev'essere evitato assolutamente in classe "l'uso per altri fini".