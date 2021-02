Stop a sci, ministri leghisti: ora ristori, non bastano 4,5 miliardi

ipa

"La montagna, finora dimenticata, merita rispetto e attenzione. Non è detto che bastino i 4,5 miliardi richiesti quando la stagione non era ancora compromessa, probabilmente ne serviranno di più, a maggior ragione se ci sono altri stop". Così i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia dopo il nuovo stop allo sci. "Gli indennizzi per la montagna devono avere la priorità assoluta, già nel prossimo decreto", aggiungono.