Stefano Tacconi ha iniziato a camminare: l'annuncio del figlio Andrea

Stefano Tacconi sulla via del recupero - Come ha spiegato Andrea, il 65enne è sulla via del recupero dopo il malore, e questo lo avevano detto anche i medici. Già qualche mese fa le condizioni cliniche e neurologiche erano soddisfacenti. Lo aveva affermato Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia del Santi Antonio e Biagio di Alessandria, dove il campione era stato ricoverato per un controllo programmato, dopo un lungo soggiorno al presidio riabilitativo Borsalino. L'ex portiere di Juventus e Nazionale era stato ricoverato ad Alessandria il 23 aprile dopo il malore ad Asti, dove si trovava con il figlio Andrea per un evento benefico. A seguito del ricovero e della chiusura dell'aneurisma.

Già a giugno la moglie Laura Speranza, intervistata da "Mattino Cinque News", aveva spiegato che Stefano Tacconi migliorava a vista d'occhio e anche se non parlava aveva iniziato a scrivere per comunicare con i suoi cari.