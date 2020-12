"Stasera Italia", Paolo Liguori: "Esiste una diplomazia dei vaccini interessata ai fatti economici" 

"Esiste una diplomazia dei vaccini e molti Stati, in primis la Cina, stanno usando i loro vaccini per conquistare l'Africa, per conquistare i Paesi dell'Est". In collegamento a "Stasera Italia", Paolo Liguori interviene sulla polemica delle quote dei vaccini. "È una diplomazia bonaria - continua - ma è interessata ai fatti economici e allo sviluppo economico di certi Paesi a danno di altri".

"Nessuno ha sollevato il problema - spiega il direttore di Tgcom24 - di mettere in comune i brevetti e di permettere a tutti di salvare le persone di tutti i Paesi. Tutti hanno accettato il fatto che queste cose devono camminare sul libero mercato e in libera concorrenza". "Quindi - ha concluso Liguori - questa polemica oggi sulla Germania e sui 30mila vaccini mi fa sorridere. Sembra di parlare ai sordi, ognuno fa le cose sue".