Stalking e lesioni, assolti a Piacenza l'ex giudice Bellomo e l'ex pm Nalin

L'ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo è stato assolto a Piacenza dalle accuse di stalking e lesioni. Con lui era andato a processo anche l'ex pm di Rovigo Davide Nalin, entrambi per danni a una borsista della scuola "Diritto e Scienza": per l'accusa la ragazza sarebbe stata minacciata e interrogata sulla vita sessuale. Il gup li ha assolti entrambi dalle lesioni perché il fatto non sussiste. Ritirata la querela per lo stalking.