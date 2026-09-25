Spotorno, 15enne morto folgorato al luna park: arrestati 2 giostrai

Il 15enne è morto "per arresto cardiocircolatorio conseguente a folgorazione da corrente elettrica". Da qui l'arresto della coppia di gestori considerati responsabili del cortocircuito che ha ucciso il minore. L'ordinanza di custodia cautelare ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria secondo la quale il "calciometro" sarebbe stato collegato mediante un cavo elettrico a un'altra giostra, di cui sono titolari i due indagati. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, gli indagati avrebbero cercato di nascondere il collegamento dei cavi "rendendo versioni non vere e modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il cavo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull’impianto dell’attrazione di loro proprietà". Si tratta di una ipotesi d'accusa basata sull'assunzione di dichiarazioni, sul confronto fra le fotografie dei luoghi effettuate poco dopo l'avvenimento dei fatti e quando l'area è stata posta sotto sequestro, oltre che sull'esito di una perquisizione che ha portato a trovare alcuni oggetti ripresi in alcune foto ma non reperiti al momento del primo sopralluogo.