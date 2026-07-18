Morto al luna park di Spotorno, indagato il titolare del "calciometro" | Atto dovuto, potrà nominare un consulente in vista dell'autopsia

Il titolare del "calciometro" ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla Procura di Savona. È un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne, che sarà effettuata nella giornata di martedì 21 luglio. L'indagine, intanto, prosegue: il consulente nominato dai pm è un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino. Il docente dovrà esaminare l'impianto elettrico della giostra e capire cosa abbia causato la potente scarica che, stando ai primi accertamenti, avrebbe ucciso Coletti. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa.