Morto al luna park di Spotorno, indagato il titolare del "calciometro" | Atto dovuto, potrà nominare un consulente in vista dell'autopsia

Da Spotorno a Sestri, le tragedie che hanno coinvolto due 15enni
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L'esame sul corpo del 15enne Alessio Coletti, rimasto folgorato, verrà effettuato martedì. La Procura di Savona si affida a un ingegnere elettromagnetico: dovrà esaminare l'impianto elettrico della giostra
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È indagato per omicidio colposo il titolare del "calciometro", la struttura presso il luna park di Spotorno (Savona) dove nella serata del 16 luglio è rimasto folgorato il 15enne Alessio Coletti. L'area si trova ancora sotto sequestro. I pm hanno deciso di nominare anche un consulente per effettuare gli accertamenti tecnici.
Il titolare del "calciometro" ha ricevuto l'avviso di garanzia dalla Procura di Savona. È un atto dovuto per consentirgli di nominare un consulente in vista dell'autopsia sul 15enne, che sarà effettuata nella giornata di martedì 21 luglio. L'indagine, intanto, prosegue: il consulente nominato dai pm è un ingegnere elettromagnetico dell'Università di Torino. Il docente dovrà esaminare l'impianto elettrico della giostra e capire cosa abbia causato la potente scarica che, stando ai primi accertamenti, avrebbe ucciso Coletti. Gli investigatori hanno acquisito tutta la documentazione relativa.
Il luna park estivo di Spotorno sorge su un'area demaniale. Allo stato è risultato in regola con le autorizzazioni comunali all'esercizio previste per questo genere di attività, che vengono rilasciate annualmente.
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Coletti era in vacanza con un amico e i genitori di quest'ultimo. Recatosi al luna park, ha provato il "calciometro", una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Sulla zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone: tra le ipotesi al vaglio, quella dell'acqua che avrebbe raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si sarebbe sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato quando è entrato in contatto con una parte della struttura.