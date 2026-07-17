Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park

Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata del 16 luglio dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti salvare il ragazzo.