Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park

Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata del 16 luglio dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizione disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti salvare il ragazzo.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punchingball, quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale della cittadina ha sequestrato la parte di baracconi coinvolte nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park di Spotorno.