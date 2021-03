Spionaggio, ufficiale italiano ha ricevuto 5mila euro per documenti

ansa

Il capitano di fregata italiano arrestato per spionaggio ha ricevuto 5mila euro in contanti dal militare russo al quale ha consegnato documenti militari segreti. Il denaro è stato sequestrato al momento dello scambio, quando sono intervenuti i carabinieri del Ros. L'ufficiale italiano avrebbe ceduto documenti anche in passato per una cifra più bassa, circa 4mila euro.