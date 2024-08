Essere spiati mentre si è in affitto: l'inchiesta de "Le Iene"

I giorni passano e quando rientra dalle vacanze, Roberta si accorge di nuove plafoniere nella sua stanza. La ragazza a "Le Iene" spiega di aver notato "un buchino che puntava esattamente sul letto". "Inizialmente non ci facciamo caso - dice ancora -, poi il mio ragazzo nota una luce blu: smonta la plafoniera e lì dentro trova tutto il circuito (della telecamera)". La trasmissione di Italia fu anche in grado di mostrare il momento in cui il proprietario dell'appartamento era intento a fare delle prove per attivare il sensore della microcamera, in modo da accendersi al rilevamento di un movimento per poi monitorare l'inquadratura sul cellulare in tempo reale".