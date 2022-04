Speranza: pandemia non è finita, su restrizioni decisioni in base a curva

"Si apre una fase nuova, il Paese affronta l'epidemia ancora in corso con strumenti ordinari.

Non significa che la pandemia è finita. Non c'è un pulsante 'off' che magicamente fa sparire il virus. Ma chi pensa che si debbano ancora usare gli strumenti di due anni fa è fuori dalla storia". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, il giorno dopo la fine dello stato di emergenza. Sull'allentamento progressivo delle restrizioni dall'1 aprile al 30 giugno il ministro ha chiarito: "Attenzione, non abbiamo già deciso. Sono scelte che si fanno passo dopo passo, a meta' aprile osserveremo il quadro epidemiologico, valutando la curva".