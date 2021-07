Speranza: "Domenica sostenere Italia ma con mascherine e distanziamento"

ansa

"La nostra partita per sconfiggere il Covid non è ancora vinta". Lo ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza parlando della grande domenica dello sport italiano con Berrettini in finale a Wimbledon e la Nazionale di calcio che si gioca l'Europeo con l'Inghilterra. "Sarà una giornata straordinaria. Sosteniamo i nostri campioni con responsabilità, ricordando le regole del distanziamento e utilizzando correttamente le mascherine", ha detto.