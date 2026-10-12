E' un 31enne del Sassarese

Speleologo intrappolato nella grotta in Sardegna: è corsa contro il tempo per salvarlo

Contattato a voce l'uomo è vivo e cosciente. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate

12 Ott 2026 - 10:35
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Sono proseguite per tutta la notte e continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a dieci metri di profondità nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra, per una frana che ha bloccato l'ingresso. Secondo quanto appreso è un 31enne residente nel Sassarese. In base alle informazioni che arrivano dai soccorritori che scavano per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. Le operazioni per raggiungerlo si stanno però rivelando molto complicate.

Frana nella grotta in Sardegna: soccorsi in azione per salvare lo speleologo

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Corsa contro il tempo per salvare lo speleologo in Sardegna

  L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, con la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, le squadre Speleo alpino fluviali (Saf) del comando di Nuoro e 16 unità Usar Medium elitrasportate a Gorropeddu dall'Aeronautica militare di Decimomannu. È stato inoltre allestito in prossimità un posto di Comando avanzato per il coordinamento delle operazioni. Presenti in supporto anche gli operatori del Cnsas e diverse unità della Protezione civile di Dorgali.

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Operazioni difficili

  Lo speleologo è rimasto intrappolato a 10 metri di profondità praticamente sepolto dai detriti della frana e le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando particolarmente difficili: tanto il materiale da asportare, diversi i massi instabili che richiedono particolare cautela nei movimenti dei soccorritori, per evitare che franino anch'essi.

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