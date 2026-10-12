Sono proseguite per tutta la notte e continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a dieci metri di profondità nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra, per una frana che ha bloccato l'ingresso. Secondo quanto appreso è un 31enne residente nel Sassarese. In base alle informazioni che arrivano dai soccorritori che scavano per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. Le operazioni per raggiungerlo si stanno però rivelando molto complicate.