Frana nella grotta in Sardegna: soccorsi in azione per salvare lo speleologo
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Sono proseguite per tutta la notte e continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a dieci metri di profondità nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra, per una frana che ha bloccato l'ingresso. Secondo quanto appreso è un 31enne residente nel Sassarese. In base alle informazioni che arrivano dai soccorritori che scavano per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. Le operazioni per raggiungerlo si stanno però rivelando molto complicate.
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L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Sul posto stanno operando decine di specialisti del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, con la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tortolì, le squadre Speleo alpino fluviali (Saf) del comando di Nuoro e 16 unità Usar Medium elitrasportate a Gorropeddu dall'Aeronautica militare di Decimomannu. È stato inoltre allestito in prossimità un posto di Comando avanzato per il coordinamento delle operazioni. Presenti in supporto anche gli operatori del Cnsas e diverse unità della Protezione civile di Dorgali.
Lo speleologo è rimasto intrappolato a 10 metri di profondità praticamente sepolto dai detriti della frana e le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando particolarmente difficili: tanto il materiale da asportare, diversi i massi instabili che richiedono particolare cautela nei movimenti dei soccorritori, per evitare che franino anch'essi.