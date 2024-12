Speleologa intrappolata in una grotta nella Bergamasca, la barella affronta il tratto più stretto

Le squadre di soccorso stanno continuando a lavorare per liberare Ottavia Piana, la speleologa 32enne rimasta intrappolata in una grotta nella Bergamasca. La donna, infortunata, domenica è stata trasportata in un punto all'interno della grotta dove è stato allestito un campo base riscaldato. Ora la barella sta faticosamente procedendo per superare il tratto più stretto della grotta, che va disostruito. Lo ha riferito il Cnsas Veneto, in azione per i soccorsi nella grotta "Abisso Bueno Fonteno" nel Bergamasco.