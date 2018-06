Il caso Elisa Amato raccontato in un minuto

In questa puntata "Quarto Grado Files", la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ripercorre i più importanti fatti di cronaca, si concentra sul caso Elisa Amato.



Elisa è una commessa di quasi 30 anni. La sera del 25 maggio 2018, l’ex fidanzato 25enne Federico Fini la aspetta sotto casa, a Galciana (Prato). I ragazzi litigano, lui la sequestra, la uccide sparandole e si toglie la vita. I corpi vengono ritrovati il giorno dopo in un'auto parcheggiata a San Miniato (Pisa), città del ragazzo.



I due giovani non stavano più insieme dal 2017, ma Fini, calciatore del Tuttocuoio (Serie D), non riusciva ad accettare la fine della relazione. Secondo quanto riferito dalla sorella della ragazza e da alcune amiche, lui la pedinava e tormentava da tempo.



Continuano intanto le indagini per tentare di ricostruire le dinamiche dell’omicidio: non è chiaro se il 25enne abbia sparato alla sua ex a Prato o a San Miniato.