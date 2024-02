Specchia (Lecce), uccise il fratello durante un litigio: condannato a 14 anni

Il Tribunale di Lecce ha condannato a 14 anni di reclusione Nicola Scupola, il 71enne di Specchia che il 25 marzo del 2023, durante un litigio, uccise a colpi di pietra il fratello 78enne Vincenzo.

Il corpo fu poi gettato in una cisterna per la raccolta di acqua piovana in un terreno di proprietà della famiglia. Il processo è stato celebrato col rito abbreviato. Il pm aveva chiesto una pena di 16 anni.