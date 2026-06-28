Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto.
Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi fuggi generale. Gli investigatori stanno sentendo alcuni testimoni e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire anche il movente.