Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto.