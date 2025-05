I giudici di appello di Roma hanno assolto, ribaltando la sentenza di primo grado, Daniel Belling, il tedesco accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere in relazione alla scomparsa della moglie. La 36enne Xiang Lei Li era sparita durante una crociera nel Mediterraneo nel 2017 e non è mai stata ritrovata. In primo grado l'uomo era stato condannato a 26 anni di carcere.