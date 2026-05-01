25 Aprile, spari a Roma: disposti i domiciliari per Eitan Bondì

Per quanto riguarda l'arma utilizzata per ferire due attivisti dell'Anpi "già ai poliziotti aveva detto di esserne sbarazzato gettandola in un cassonetto - aggiunge Gai- Lui comunque ha spiegato di non averla modificata o potenziata. Ora saranno necessari accertamenti tecnici per capire la potenzialità della pistola. Anche per la difesa sarebbe importante ritrovarla. Sulle armi trovate in casa durante la perquisizione sono legittimamente detenute e sono oggetto di sequestro cautelativo-amministrativo e non sono oggetto di contestazione". "Da parte mia, da uomo e da avvocato - conclude il legale - manifesto la mia solidarietà alle persone che sono state colpite. Eitan è un giovane ragazzo che si vergogna di quanto fatto: in questo momento bisogna stemperare i toni e noi siamo i primi a volerlo fare", conclude il difensore.