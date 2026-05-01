Spari contro i manifestanti Anpi, nell'arsenale di Eitan Bondi manca la pistola da softair

Aveva un arsenale di armi nascosto nella sua camera da letto Eitan Bondi, il ragazzo di 21 anni fermato a Roma per la sparatoria contro una coppia di iscritti all'Anpi, durante i festeggiamenti del 25 aprile. Gli agenti della Digos hanno trovato una mitraglietta, un fucile a pompa e uno da cecchino, quattro pistole, mille proiettili e diversi coltelli, anche uno a serramanico. Tutte armi legalmente detenute, anche se la polizia sta cercando di capire come sia possibile accumularne un numero tale senza venire però segnalato. Manca la pistola da softair usata nell'aggressione, con la quale sono stati sparati dei pallini di plastica bianca molto duri.