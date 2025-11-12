Udine, lite tra famiglie nomadi: quattro feriti in una sparatoria

Ad avere la peggio sarebbero stati un uomo e i suoi due figli, colpiti da diversi proiettili alle gambe e al torace. Le condizioni di uno dei giovani sono apparse subito molto gravi: ha perso molto sangue e i sanitari lo hanno stabilizzato prima del trasferimento in ospedale. Anche il padre e l'altro figlio sono ricoverati con ferite di media gravità. Il quarto ferito, fratello dello sparatore, ha riportato solo lesioni lievi e si è recato autonomamente al pronto soccorso accompagnato da alcuni familiari.